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Notizie Societa Fiorentina

Commisso: "Cambiamenti nel club? Piena fiducia per chi lavora in Fiorentina, poi a fine stagione valuteremo"

11 dicembre 2025 08:07

Retroscena Rai, la società Fiorentina avvisa la squadra: "Se retrocediamo, restate tutti in serie B"

16 dicembre 2020 15:12

Gazzetta, il difensore della Fiorentina Caceres potrebbe restare in viola fino al 2021

18 marzo 2020 09:39

Genoa, ufficiale: Preziosi annuncia che ha messo in vendita la società. Il conunicato

15 maggio 2019 08:29

Amoruso: "I Della Valle dovrebbero riconsegnare le chiavi al sindaco Nardella"

14 maggio 2019 20:27

Brovarone: "Una società che emette un comunicato poi deve far il seguito con i fatti. La tendenza..."

08 aprile 2019 21:14

Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."

23 gennaio 2018 14:30

Corriere Fiorentino, niente DV questo pomeriggio al Franchi, ma è questione di tempo. Cognigni...

16 settembre 2017 11:45

Bucchioni: "A Palermo la resa della squadra, società assente"

03 maggio 2017 21:55

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