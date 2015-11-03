Notizie Societa Fiorentina

Commisso: "Cambiamenti nel club? Piena fiducia per chi lavora in Fiorentina, poi a fine stagione valuteremo"
11 dicembre 2025 08:07
Retroscena Rai, la società Fiorentina avvisa la squadra: "Se retrocediamo, restate tutti in serie B"
16 dicembre 2020 15:12
Gazzetta, il difensore della Fiorentina Caceres potrebbe restare in viola fino al 2021
18 marzo 2020 09:39
Genoa, ufficiale: Preziosi annuncia che ha messo in vendita la società. Il conunicato
15 maggio 2019 08:29
Amoruso: "I Della Valle dovrebbero riconsegnare le chiavi al sindaco Nardella"
14 maggio 2019 20:27
Brovarone: "Una società che emette un comunicato poi deve far il seguito con i fatti. La tendenza..."
08 aprile 2019 21:14
Frey: "A questa Fiorentina manca un leader. Difficile capire i piani della società, io e Borja..."
23 gennaio 2018 14:30
Corriere Fiorentino, niente DV questo pomeriggio al Franchi, ma è questione di tempo. Cognigni...
16 settembre 2017 11:45
Bucchioni: "A Palermo la resa della squadra, società assente"
03 maggio 2017 21:55
Archivio