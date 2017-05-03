Bucchioni: “A Palermo la resa della squadra, società assente”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina: “A Palermo c’è stata una vera e propria resa della squadra, ma dall’inizio dell’anno non c’è mai stata una corsa verso il sesto posto. Società assente, allenatore indolente: i risultati sono questi. Lasciare in mano per tutto l’anno la situazione a Frejtas significa distacco, rispetto per esempio ad una figura come Pradè che viene conosciuta a livello nazionale. Antognoni, per esempio, perché non parla adesso? Che ruolo ha? Nei momenti difficili è necessaria la presenza della società, Cognigni è assente nella partita contro l’Empoli. I giocatori vogliono vedere in faccia chi li paga prima di ciascuna partita perché serve da stimolo. Questa società ha tollerato tutto, anche il pesce d’aprile di Sousa. Dopo Palermo i giocatori hanno mancato di rispetto alla maglia, quindi il concetto di ritiro non è niente di grave, anzi: ben venga”.