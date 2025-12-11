11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

Commisso: “Cambiamenti nel club? Piena fiducia per chi lavora in Fiorentina, poi a fine stagione valuteremo”

11 Dicembre · 08:07

Aggiornamento: 11 Dicembre 2025 · 08:09

Rocco Commisso rinnova la fiducia sulle figure cardine del club, rimandando ogni decisione al termine della stagione

Rocco Commisso è tornato a parlare pubblicamente all’interno di una lunga intervista rilasciata all’interno de La Nazione.
Ecco le parole del n.1 viola:

Sugli eventuali cambiamenti in societa:
“Lo ribadisco ancora, perché evidentemente non è chiaro a tutti. La società è gestita da persone in cui ho piena fiducia. Insieme a me, mia moglie Catherine e mio figlio Giuseppe forniscono un supporto costante rimangono in contatto regolare con il direttore generale Alessandro Ferrari, nostro principale punto di riferimento a Firenze. Poi c’è il Ds Roberto Goretti che è stato promosso internamente, come faccio sempre con le persone che dimostrano qualità.
E anche Valentino Angeloni che si occupa del settore giovanile con ottimi risultati, sia sportivi che a livello di talenti che stanno vivendo al Viola Park. Senza dimenticare le donne che quest’anno ci stanno facendo divertire. So che la situazione in classifica della prima squadra è molto complicata. Le persone che lavorano con me comprendono perfettamente le dinamiche e lavorano nel calcio da molti anni. Hanno guadagnato la nostra forte fiducia con i risultati ottenuti la scorsa stagione e continuano ad avere il nostro pieno supporto mentre affrontiamo questo momento.
Poi è chiaro che a fine stagione andrà valutato il lavoro di tutti ma in questo momento le persone che lavorano alla Fiorentina hanno la mia massima fiducia”

