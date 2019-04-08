Brovarone: "Una società che emette un comunicato poi deve far il seguito con i fatti. La tendenza..."

Bernardo Brovarone è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Una società che emette un comunicato poi deve far il seguito con i fatti. La tendenza a cui stiamo assistendo è quella di...

Bernardo Brovarone è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno Toscana: “Una società che emette un comunicato poi deve far il seguito con i fatti. La tendenza a cui stiamo assistendo è quella di fare una sorta di tappabuchi per dare la sensazione all’esterno di fare qualcosa: il messaggio che arriva è di instabilità e freddezza. La volontà è quella di creare dei colpi ad effetto studiati a tavolino, ma che alla fine hanno un esito del tutto opposto. Il presidente Andrea Della Valle avrebbe dovuto mettersi nel contesto di Firenze per capire la città e i fiorentini e invece non l’hai mai fatto: la conseguenza è che i risultati non sono quelli sperati. Pioli? È un’ottima persona, ma tra tutti gli allenatori della gestione Della Valle lo ritengo uno dei peggiori”.