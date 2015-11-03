Notizie Comunicato Fiorentina Fiorentina

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ACF, ecco la lista dei giocatori convocati. Presenti anche Saponara e Dabo

20 agosto 2020 16:47

COMUNICATO ACF, MONTELLA È UFFICIALMENTE IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA

10 aprile 2019 16:18

NOTA ACF, PIOLI È UNA PERSONA PERBENE, MA IERI SI È COMPORTATO IN MODO INCOMPRENSIBILE E INGIUSTIFICATO

10 aprile 2019 15:08

Brovarone: "Una società che emette un comunicato poi deve far il seguito con i fatti. La tendenza..."

08 aprile 2019 21:14

Nel comunicato della Fiorentina confermato il controriscatto per Pjaca

07 agosto 2018 20:24

Cristoforo, Sanchez, Maxi Olivera e Corvino, i motivi del comunicato di ieri...

03 febbraio 2018 10:10

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