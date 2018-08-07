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Nel comunicato della Fiorentina confermato il controriscatto per Pjaca

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca dalla Juventus FC.Pjaca è nato i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2018 20:24
Nel comunicato della Fiorentina confermato il controriscatto per Pjaca -
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ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca dalla Juventus FC.

Pjaca è nato il 6 maggio del 1995 a Zagabria, in Croazia, e, nonostante la giovane età, nel corso della sua carriera ha già vestito le maglie della Dinamo Zagabria, dello Schalke 04 e della Juventus vincendo due Campionati croati, due Coppe di Croazia, una Coppa Italia e uno Scudetto.

Il nuovo calciatore viola ha inoltre partecipato con la Croazia agli ultimi Mondiali chiusi al secondo posto ed ha indossato per 19 volte la maglia della propria Nazionale realizzando 1 goal.

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