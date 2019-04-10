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NOTA ACF, PIOLI È UNA PERSONA PERBENE, MA IERI SI È COMPORTATO IN MODO INCOMPRENSIBILE E INGIUSTIFICATO

Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile ed ingiusti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2019 15:08
NOTA ACF, PIOLI È UNA PERSONA PERBENE, MA IERI SI È COMPORTATO IN MODO INCOMPRENSIBILE E INGIUSTIFICATO - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile ed ingiustificabile, mettendo la società in una situazione inaspettata e complicata da gestire.

Il comunicato fatto dalla Fiorentina, e riportato da tutta la stampa, era doveroso per chiarire la posizione della Società, e per richiamare tutti al massimo impegno, senza offendere o delegittimare nessuno. Pertanto i motivi delle dimissioni di Pioli (a pochissimi giorni dalla scadenza del suo contratto) non c’entrano nulla con il comunicato fatto dalla Società, e il primo a saperlo è proprio Pioli. Ora comunque bisogna guardare avanti e concentrarsi esclusivamente sui risultati sportivi che dobbiamo e possiamo sicuramente ottenere.

Fonte: Violachannel

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