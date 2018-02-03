Cristoforo, Sanchez, Maxi Olivera e Corvino, i motivi del comunicato di ieri...

Sul Corriere Fiorentino di oggi si parla del comunicato scritto dalla Fiorentina nella giornata di ieri in merito a Cristoforo, Olivera e Sanchez. Il commento, a firma Leonardo Bardazzi, dice così: “P...

Sul Corriere Fiorentino di oggi si parla del comunicato scritto dalla Fiorentina nella giornata di ieri in merito a Cristoforo, Olivera e Sanchez. Il commento, a firma Leonardo Bardazzi, dice così: “Perché sottolineare tutto ciò? Il dg ci sarebbe rimasto male per l’interpretazione data alle sue risposte sul concetto di club a ‘rischio fallimento’ e sui ‘giocatori non da Fiorentina’. Pantaleo infatti, almeno questo filtra dal club, voleva solo sottolineare l’esigenza di abbassare i costi e quindi prendere giocatori (vedi Cristoforo e Maxi Olivera), dall’ingaggio meno pesanti rispetto agli acquisti del passato".