Corriere Fiorentino, niente DV questo pomeriggio al Franchi, ma è questione di tempo. Cognigni...

L'operazione riavvicinamento Firenze-Della Valle è cominciata. Stando a quanto rivela il Corriere Fiorentino infatti, il ritorno di Andrea Della Valle sugli spalti del Franchi sarebbe ormai solo quest...

L'operazione riavvicinamento Firenze-Della Valle è cominciata. Stando a quanto rivela il Corriere Fiorentino infatti, il ritorno di Andrea Della Valle sugli spalti del Franchi sarebbe ormai solo questione di tempo. Questo pomeriggio il patron Viola non sarà allo stadio, Cognigni invece si trova già a Firenze, ma secondo alcune indiscrezioni seguirà la partita alla tv, non è dunque atteso in tribuna. La riconciliazione sembra comunque ben avviata, e lo sarà ancor di più se questa Fiorentina di Stefano Pioli dovesse continuare a dare risposte incoraggianti sul campo...