Retroscena Rai, la società Fiorentina avvisa la squadra: “Se retrocediamo, restate tutti in serie B”

Secondo quanto riportato da Tgr Toscana dalla giornalista Sara Meini, in questo momento cosi delicato in casa Fiorentina, la società è stata chiara con la squadra e i calciatori viola: “Se si retrocede, venite con noi in serie B”. Questo sarebbe stato l’avviso della dirigenza nei confronti dei calciatori che stanno deludendo molto le aspettive e che, in questo momento, sono solo a tre punti dalla zona retrocessione. Questa sera la partita contro il Sassuolo tra le mura amiche del Franchi, una partita importante per i ragazzi allenati da Cesare Prandelli. Ieri c’è stato un confronto tra giocatori e tifosi viola.