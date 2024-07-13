Amoruso: "I giocatori forti vogliono la Champions, bisogna fare i giusti investimenti per essere competitivi"

L'ex difensore viola ha commentato il mercato estivo della Fiorentina dopo Kean

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha commentato la situazione in casa viola:"A Torino Kean non ha mai avuto la fiducia che si aspettava perché si è trovato una concorrenza troppo forte quindi non è riuscito ad esprimersi come voleva. Non lo conosco bene, ma mi sembra uno di quei giocatori che hanno bisogno di sentirsi importanti per rendere, non sarebbe il primo visto che ne ho conosciuti tanti così. Deve sentirsi al centro del progetto per fare bene ma dato che è stato chiesto da Palladino penso renderà."

Sugli attaccanti in generale: "Purtroppo ora i giocatori importanti non vengono a Firenze, bisogna capirlo: o costano troppo o vogliono fare la Champions. Devi agire in modo intelligente per creare una buona squadra e fare gli investimenti giusti. Al momento un giocatore preferisce Bologna a Firenze e ha ragione, bisogna recuperare appeal e fare un progetto in grado di stimolare a scegliere la maglia viola. Ad ora un attaccante da 60 milioni è utopia"

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