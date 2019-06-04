Amoruso: "È molto importante realizzare il nuovo centro sportivo per le giovanili"

Lorenzo Amoruso è stato intervistato a Radio Bruno: "Il comunicato di ieri della società viola mi sembra l’ennesimo errore dei Della Valle perchè del futuro di Chiesa si dovranno preoccupare i nuovi p...

Lorenzo Amoruso è stato intervistato a Radio Bruno: "Il comunicato di ieri della società viola mi sembra l’ennesimo errore dei Della Valle perchè del futuro di Chiesa si dovranno preoccupare i nuovi proprietari della Fiorentina. Il futuro di Chiesa farà subito capire quali saranno gli obbiettivi della nuova proprietà. Credo che la sua permanenza sia difficile, Inter e Juventus sono seri, e la possibilità di giocare in Champions League può essere una motivazione forte. Futuro? La cosa molto importante da realizzare è il nuovo centro sportivo per le giovanili".