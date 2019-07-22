Amoruso: "Ora abbiamo bisogno di avere gente che ha esperienza e spessore internazionale"

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana della Fiorentina: "La squadra si sta muovendo abbastanza bene. Non so se si nota la mano di Montella, ma credo che si veda davvero bene. Abbiamo un bel...

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana della Fiorentina: "La squadra si sta muovendo abbastanza bene. Non so se si nota la mano di Montella, ma credo che si veda davvero bene. Abbiamo un bel gruppo di ragazzi che stanno lavorando bene. La Fiorentina contro l’Arsenal poteva passare in vantaggio senza grosse difficoltà, ma purtroppo è andata male. I Gunners sono una squadra esperta. A me questa squadra è piaciuta, ho visto mettere in campo le idee di Montella. Ora abbiamo bisogno di avere gente che ha notevole esperienza e spessore internazionale".