Amoruso duro:”Non abbiamo preso brocchi ma se non corri la qualità non emerge”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha espresso tutto il suo rammarico sul momento complicato della Fiorentina, reduce da appena due punti in quattro partite di campionato.

Ecco le parole di Amoruso raccolte durante l’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno

“Bisogna parlare di crisi. Lo ha fatto capire anche l’allenatore quando ha sottolineato le lacune in tutti i reparti. Troppo brutta la squadra vista nel secondo tempo: se fai bene solo un tempo non bastano le giustificazioni, servono certezze. E quando non hai la forza per sfondare, devi saper gestire la gara. Il Como ha segnato in contropiede al 95’, ma lì devi avere la lucidità di portare a casamoaamorusoa amorusoalmeno un punto, anche a costo dei fischi. La gestione è stata incomprensibile”

Sull’atteggiamento della squadra:

“Non puoi affrontare certe partite con facce rilassate e senza cattiveria. Contro il Napoli nessun ammonito dopo tre gol subiti, impossibile. Con il Como, quando la buttavi su, serviva lotta, sudore, rabbia. A volte devi abbassarti a giocare ‘da provinciale’, perché il calcio resta un gioco di squadra. Non abbiamo preso brocchi, ma se non corri e non fai l’ABC, la qualità non emerge.”

Infine, sul modulo proposto da Pioli:

“Il 4-4-2 è oggi la soluzione più idonea, dà equilibrio. Certo, serve adattarsi: Fazzini si accentra e libera spazio per Gosens, Dodò fa il suo. Ma senza spirito e fame, nessun sistema può funzionare.”