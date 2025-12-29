“A Trigoria o Milanello respiri calcio, quando entri al Viola Park sembra di essere ai Gigli”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha condiviso un’analisi diretta e senza filtri sul momento che vive l’ambiente viola, soffermandosi in particolare sull’atmosfera che circonda la squadra e sulle recenti scelte tecniche.

Parlando del centro sportivo, Galli ha utilizzato un paragone molto forte:

“Quando si entra al Viola Park sembra di andare ai Gigli inveve che a un centro sportivo. Se vai a Trigoria respiri calcio, se vai a Milanello idem. Il Viola Park è bellissimo ma non c’è nessuno. E’ come andare a Santo Spirito a respirare Firenze oppure a Novoli”.

L’ex numero uno viola si è poi concentrato su Paolo Vanoli, esprimendo una valutazione più articolata sul suo percorso e sulla gestione del gruppo:

“Vanoli è sempre stata una persona seria che crede in quello che fa. Ha avuto un percorso formativo importante. Pensavo fosse la persona giusta, ma adesso ci si rende conto che ha commesso errori anche lui. Più che tecnici di comunicazione. Questo ha minato la sua credibilità all’interno dello spogliatoio. Prima della partita di Udine aveva detto: ”Adesso ho capito su chi posso contare”. Ma porca put***a, ci ha messo un mese e mezzo per capirlo?“.