G.Galli: "La Fiorentina fa fatica da un mese, è normale aver dato una settimana di riposo in mezzo alla stagione?"

Per l'ex viola fisicamente la Fiorentina sta pagando qualcosa, sul banco degli imputati Palladino e i giorni liberi concessi alla squadra

Nel corso della trasmissione Zona Mista in onda su Rtv38 l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha analizzato la sconfitta della Fiorentina con l'Udinese ponendo l'accento sulla condizione fisica ed a tal proposito su una scelta di Palladino apparsa ai suoi occhi sciagurata:

"La Fiorentina ha fatto bene 25 minuti poi l'Udinese ha preso le misure e il controllo del centrocampo. Alla fine del primo tempo c'è un'azione emblematica dove la Fiorentina sulla linea della propria area di rigore è schiacciata con sei uomini. L'Udinese ha conquistato campo ed ha vinto con merito e come l'inerzia delle gara faceva presagire"

"Voglio però ribadire che quello che è successo un mese fa mi ha colpito e fatto riflettere..Andando in ordine, contro mezza primavera dell'Empoli esci dalla Coppa Italia, fai fatica il secondo tempo col Cagliari, fai fatica il secondo tempo a Bologna, con l'Udinese stasera il secondo tempo soffri..e allora mi viene spontanea la domanda..ma dare una settimana di vacanza in mezzo alla stagione come ha fatto Palladino è normale?? Lui sicuramente ha grande fiducia nei suoi giocatori ma io quando l'ho saputo non ci volevo credere. Solo pochi giorni fa ho letto un'intervista di Dodò nella quale dichiara che sono stanchi, allora forse non avevo torto a pensar male"

Bove rientra in panchina e ringrazia Firenze: “Il tuo Spirito Guerriero mai sarà Domato, Grazie”

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