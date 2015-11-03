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Notizie Rtv38 Fiorentina

Graziani: " Gud a Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, qui troppo limitato"

19 gennaio 2025 22:45

G.Galli: "La Fiorentina fa fatica da un mese, è normale aver dato una settimana di riposo in mezzo alla stagione?"

24 dicembre 2024 00:28

Venuti: "Soddisfatto del mio rendimento, migliorato grazie ad Odriozola. Italiano ha reso tutti partecipi "

26 maggio 2022 22:15

Zazzaroni: "Aspetto la versione della Fiorentina su Torreira. Prima di preoccuparmi, guardo l'alternativa"

22 maggio 2022 23:01

Ceccarini rivela: "In arrivo l'agente di Augustin Alvarez. Pista Fiorentina tutt'altro che calda"

02 maggio 2022 22:44

Buso: "Questa è la realtà: Fiorentina squadra con limiti. Si è sciolta nel momento più importante "

02 maggio 2022 22:28

Graziani: "Torreira ha giganteggiato. Grande partita di Gonzalez ma deve stare più in piedi "

13 marzo 2022 22:04

Montella: "Amo il calcio di Italiano. Vlahovic una mia creatura. Ritorno? Non sono stato all'altezza"

21 febbraio 2022 22:15

Ceccarini rivela: "Castrovilli si gioca il futuro in questi mesi, non è da escludere la cessione"

14 febbraio 2022 17:44

Borja Valero: "Fiorentina in crescita, ricorda la mia. Vlahovic? A Firenze serata dura per lui"

11 febbraio 2022 22:39

Galli: "Italiano ha dato la possibilità a Dragowski, ma ha deluso. Logico insistere su Terracciano"

18 gennaio 2022 22:54

Pepito Rossi omaggia Vlahovic: "Mi sorprende la sua continuità, pensa al presente, non al futuro"

02 gennaio 2022 18:08

Ceccarini annuncia: "Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra"

20 dicembre 2021 23:40

Rumenigge: "La Serie A ha bisogno di una Fiorentina forte. Vlahovic? Deve restare a Firenze"

20 dicembre 2021 22:08

Dainelli rivela: "Berardi voleva la Fiorentina ma il Sassuolo ha chiesto troppo per la Fiorentina"

06 dicembre 2021 14:40

Dainelli: "Sottil come Ribery, ma deve capire di essere importante. Milenkovic? Rosso eccessivo"

08 novembre 2021 22:51

Venuti: "Voglio tranquillizzare Firenze: il caso Vlahovic non ci distrae. Il gruppo prima di tutto"

08 ottobre 2021 21:51

Nardella: "Restauro del Franchi? È una vittoria per Firenze. Opero per il bene della città e della Fiorentina"

03 maggio 2021 21:36

Commisso: "Non ho mai criticato i giocatori in 2 anni. Per loro sono come un padre"

30 aprile 2021 15:33

Nardella: "Mancato invito al Viola Park? Non me la sono presa. Mi interessano solo i fatti"

16 febbraio 2021 09:19

Pradé: "Sono responsabile, covid ci penalizza. Cutrone scelta tecnica. Montiel esubero"

02 dicembre 2020 22:33

Pruzzo: "Prandelli tradito dai giocatori: non c'è mai stato un segnale di reazione da parte della squadra"

23 novembre 2020 23:30

Galli: "Con Prandelli arriva un insegnante di calcio. Modulo? Il 4-3-1-2 potrebbe valorizzare Ribery"

09 novembre 2020 22:39

Di Marzio: "Sarri si libererà dalla Juventus quando avrà la certezza della firma con un'altra squadra. E lo sta facendo"

20 ottobre 2020 00:46

Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."

15 febbraio 2018 15:18

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