Notizie Rtv38 Fiorentina

Graziani: " Gud a Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, qui troppo limitato"
19 gennaio 2025 22:45
G.Galli: "La Fiorentina fa fatica da un mese, è normale aver dato una settimana di riposo in mezzo alla stagione?"
24 dicembre 2024 00:28
Venuti: "Soddisfatto del mio rendimento, migliorato grazie ad Odriozola. Italiano ha reso tutti partecipi "
26 maggio 2022 22:15
Zazzaroni: "Aspetto la versione della Fiorentina su Torreira. Prima di preoccuparmi, guardo l'alternativa"
22 maggio 2022 23:01
Ceccarini rivela: "In arrivo l'agente di Augustin Alvarez. Pista Fiorentina tutt'altro che calda"
02 maggio 2022 22:44
Buso: "Questa è la realtà: Fiorentina squadra con limiti. Si è sciolta nel momento più importante "
02 maggio 2022 22:28
Graziani: "Torreira ha giganteggiato. Grande partita di Gonzalez ma deve stare più in piedi "
13 marzo 2022 22:04
Montella: "Amo il calcio di Italiano. Vlahovic una mia creatura. Ritorno? Non sono stato all'altezza"
21 febbraio 2022 22:15
Ceccarini rivela: "Castrovilli si gioca il futuro in questi mesi, non è da escludere la cessione"
14 febbraio 2022 17:44
Borja Valero: "Fiorentina in crescita, ricorda la mia. Vlahovic? A Firenze serata dura per lui"
11 febbraio 2022 22:39
Galli: "Italiano ha dato la possibilità a Dragowski, ma ha deluso. Logico insistere su Terracciano"
18 gennaio 2022 22:54
Pepito Rossi omaggia Vlahovic: "Mi sorprende la sua continuità, pensa al presente, non al futuro"
02 gennaio 2022 18:08
Ceccarini annuncia: "Ikonè è della Fiorentina, potrebbe allenarsi già il 29 dicembre con la squadra"
20 dicembre 2021 23:40
Rumenigge: "La Serie A ha bisogno di una Fiorentina forte. Vlahovic? Deve restare a Firenze"
20 dicembre 2021 22:08
Dainelli rivela: "Berardi voleva la Fiorentina ma il Sassuolo ha chiesto troppo per la Fiorentina"
06 dicembre 2021 14:40
Dainelli: "Sottil come Ribery, ma deve capire di essere importante. Milenkovic? Rosso eccessivo"
08 novembre 2021 22:51
Venuti: "Voglio tranquillizzare Firenze: il caso Vlahovic non ci distrae. Il gruppo prima di tutto"
08 ottobre 2021 21:51
Nardella: "Restauro del Franchi? È una vittoria per Firenze. Opero per il bene della città e della Fiorentina"
03 maggio 2021 21:36
Commisso: "Non ho mai criticato i giocatori in 2 anni. Per loro sono come un padre"
30 aprile 2021 15:33
Nardella: "Mancato invito al Viola Park? Non me la sono presa. Mi interessano solo i fatti"
16 febbraio 2021 09:19
Pradé: "Sono responsabile, covid ci penalizza. Cutrone scelta tecnica. Montiel esubero"
02 dicembre 2020 22:33
Pruzzo: "Prandelli tradito dai giocatori: non c'è mai stato un segnale di reazione da parte della squadra"
23 novembre 2020 23:30
Galli: "Con Prandelli arriva un insegnante di calcio. Modulo? Il 4-3-1-2 potrebbe valorizzare Ribery"
09 novembre 2020 22:39
Di Marzio: "Sarri si libererà dalla Juventus quando avrà la certezza della firma con un'altra squadra. E lo sta facendo"
20 ottobre 2020 00:46
Laurini: "Milenkovic? Mandzukic non l'ha mai vista, ha fatto benissimo. Fiorentini sono fantastici, per strada..."
15 febbraio 2018 15:18
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