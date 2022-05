Zazzaroni: “Aspetto la versione della Fiorentina su Torreira. Prima di preoccuparmi, guardo l’alternativa”

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Rtv38 per parlare del tema caldo di giorni: il non riscatto da parte della Fiorentina di Lucas Torreira. Ecco le su parole: “Rispetto a Lazio e Roma la Fiorentina era meno attrezzata, ma alla fine va in Europa e è piacevolissimo. L’Europa garantisce risorse e vetrina in più. Il non riscatto di Torreira è un minus, ma vorrei capire qual è l’alternativa prima di preoccuparmi. Sul mancato riscatto abbiamo la versione del giocatore, ora serve quella della Fiorentina per completare il discorso. La priorità della Fiorentina è trovare un centravanti potente, servono i gol che prima faceva Vlahovic. Non manca molto a questa Fiorentina per essere competitiva in Conference e divertirsi anche il prossimo anno, ma bisognerà vedere chi partirà”.