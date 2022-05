Torreira scrive a Passione Fiorentina: “Sarò uno di voi, per sempre”. Il suo addio è ormai certo

Ormai è praticamente certo, Lucas Torreira non sarà più un giocatore della Fiorentina nella prossima stagione, il centrocampista uruguaiano non sarà riscattato dalla società viola che ha ritenuto troppo alte le richieste dell’Arsenal e del calciatore. Oggi la notizia è emersa con tutta la rabbia dei tifosi viola che non solo perdono il giocatore più decisivo di questa stagione ma anche il giocatore più amato. La pagina social Passione Fiorentina gli ha scritto un post dove ha raccontato il mancato riscatto e ha dedicato anche parole d’amore verso Torreira che ha risposto cosi: “Uno di voi, sempre” postando anche un cuore viola in segno di amore. Un modo meraviglioso per ringraziare e salutare tutto il popolo viola

TORREIRA DELUSO DALLA FIORENTINA