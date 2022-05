Italiano su Torreira aveva detto: “Lui non si discute, è l’artefice del nostro traguardo, è stato grandioso”

Dopo la partita vinta contro la Juventus il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa aveva parlato dell’importante del riscatto di Lucas Torreira, queste le sue parole:

“Torreira è stato importante per noi quest’anno, anche in termini di gol quando non riuscivamo ad essere concreti sotto porta, lui non si discute, ha esperienza internazionale, non so quale sia la sua situazione contrattuale con la società. Il suo è stato un apporto grandioso, ci ha fatto vedere qualcosa di diverso, è stato l’artefice di questo nostro traguardo, non so cosa accadrà”