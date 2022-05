Schira rivela: “Torreira deluso dalla Fiorentina. Joe Barone ha chiesto ulteriore sconto sui 2,5 milioni”

La notizia della giornata in casa Fiorentina dopo la qualificazione in Europa è il divorzio con Lucas Torreira, il regista uruguaiano era in viola dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, per il tecnico Italiano sarebbe stato fondamentale il suo riscatto ma evidentemente cosi non è stato. Questo quanto scrive il giornalista Nicolò Schira:

“Fiorentina molla Lucas Torreira: niente riscatto per il regista. Troppi i €15M (pagabili in 6 rate entro 2025) pattuiti in estate. Ragazzo e agente Betancur molto delusi da dietrofront di Barone che voleva ulteriore sconto su cartellino e stipendio (già ridotto da 3,5 a 2,7M)”

