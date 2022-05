Italiano resta alla Fiorentina, Torreira dice addio a Firenze. Durato due ore l’incontro con la società

Posato lo spumante per i festeggiamenti dopo la vittoria contro la Juventus, è stata una domenica di notizie grosse in casa Fiorentina. Prima quella data da Sky Sport e confermata riguardo il futuro di Lucas Torreira che non resterà più alla Fiorentina, infatti la società viola, dopo aver richiesto un doppio sconto, prima all’Arsenal per il prezzo del cartellino e poi all’agente del calciatore per l’ingaggio. Cosi si è arrivati alla rottura nonostante Torreira volesse rimanere alla Fiorentina.

All’ora di pranzo poi, è andato in scena al centro sportivo un summit tra Vincenzo Italiano con il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Joe Barone. Due ore di incontro in cui è stata tracciata il programma del futuro della Fiorentina per la prossima stagione a cominciare dal mercato in cui, come detto dallo stesso tecnico dopo la gara contro la Juventus, vedrà diverse partenze. Italiano resterà in viola con entusiasmo, ha un contratto e l’allenatore aveva già mostrato tutto l’interesse per continuare insieme, “Dobbiamo programmare il futuro per una Fiorentina più forte” aveva detto ieri in sala stampa. Adesso si parte, la nuova stagione viola è cominciata praticamente oggi.

I MOTIVI DELLA ROTTURA CON TORREIRA