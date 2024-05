Fiorentina regina dei primi tempi! Se segna nei primi 45′ non perde praticamente mai 

Non sempre i numeri sono lo specchio di una squadra, ma spesso riescono ad inquadrare da vicino il rendimento e i possibili problemi da risolvere. Dall’analisi statistica di queste prime 54 gare ufficiali stagionali disputate dalla Fiorentina emerge un dato che potrebbe essere considerato una mezza sentenza: quando segna nel primo tempo la squadra di Vincenzo Italiano vince quasi sempre e non perde quasi mai. Nelle 23 gare in cui la squadra viola è andata in gol nel corso dei primi 45 minuti, infatti, ha infatti ottenuto 17 successi, 5 pareggi ed una sola sconfitta. Il bilancio delle rimanenti 31 partite in cui la Fiorentina non ha segnato nella prima parte di gara, invece, è abbastanza negativo: 14 sconfitte, 11 pareggi e solo 6 vittorie (di cui 5 al “Franchi” contro Rapid Vienna, Verona, Torino, Lazio e Viktoria Plzen). Da evidenziare poi il fatto che i gigliati stiano segnando molte più reti nel secondo tempo rispetto al primo (35 reti nella prima parte di gara e 47 nella seconda, più altre due realizzate nei supplementari). Lo scrive La Nazione.

