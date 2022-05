L’ultima intervista di Torreira: “Ho scritto a Cavani di venire alla Fiorentina, lui vuole la 9 di Batistuta”

Dopo la festa viola per la vittoria contro la Juventus che è valsa l’accesso alla Conference League, oggi è sicuramente il giorno dell’addio di Lucas Torreira alla Fiorentina. La società viola ha deciso di non riscattare il regista uruguaiano. Qualche giorno fa Lucas Torreira ha parlato a Polideportivo, queste le sue parole, prima naturalmente della decisione della Fiorentina:

“Appena ho letto della voce di Cavani come possibile nuovo acquisto della Fiorentina gli ho subito scritto e mandato la notizia, lui mi ha risposto in maniera scherzosa che vuole la maglia numero 9 di Batistuta. Sarebbe bello che lui venisse qui alla Fiorentina per giocare insieme, conosce bene il campionato italiano e sarebbe utile per lui giocare in vista del mondiale. Abbiamo un grande allenatore e abbiamo fatto una grande stagione. Io voglio restare alla Fiorentina ma dipende anche dall’Arsenal, con il mio procuratore prenderemo la decisione migliore. Lo scorso anno l’Arsenal mi ha detto che non c’era più spazio per me”

I MOTIVI DELLA ROTTURA TRA LA FIORENTINA E TORREIRA