Graziani: "Torreira ha giganteggiato. Grande partita di Gonzalez ma deve stare più in piedi "

Le parole di Ciccio Graziani ai microfoni di RTV38 dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna

Ciccio Graziani, ex calciatore Viola ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di RTV38 per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Oggi abbiamo rischiato, ma una vittoria così la prendo e la porto a casa. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna anche se la prestazione non è stata negativa. Attaccanti? Nè Piatek nè Cabral mi sono piaciuti. Sugli esterni, Nico mi è piaciuto molto ma deve stare più in piedi, mentre Sottil oggi non ha giocato bene. Torreira? Ha giganteggiato. Europa? Devi vincere il recupero, in quel caso si aprirebbe scenari meravigliosi. La gara contro l'Udinese sarà determinante per sognare in grande"

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