Italiano ammette: "Non abbiamo fatto una bellissima partita, potevamo andare in svantaggio"
Vincenzo Italiano ha parlato dopo la partita vinta contro il Bologna, il tecnico viola si gode Lucas Torreira
Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla fine di Fiorentina-Bologna, queste le parole del tecnico della Fiorentina
"Sbagliavamo le scelte e l'ultimo passaggio, non è stata una partita bellissima rispetto alle altre ma abbiamo vinto. Nel secondo tempo siamo stati bravi. I ritmi non erano elevatissimi, non è facile giocare con questo caldo, potevamo sfruttare meglio quando arrivavamo. Bella o meno bella l'abbiamo ottenuto, dovevamo ripartire dopo tre partita e l'abbiamo fatto. Diamo merito al Bologna, potevamo andare anche in svantaggio.
Torreira ha libertà di andare ad attaccare l'area perchè sistematicamente viene mercato a uomo, sa inserirsi e ha tempi da attaccante. Un allenatore non può soffocare queste caratteristiche, lui è un leader nato. Se devo fare un appunto all'attacco oggi è quello che dobbiamo sfruttare meglio la superiorità. E' un caso che con gli esterni segniamo poco, non è vero che non stanno spesso in area, spesso partono dalla linea laterale ma sono sempre al fianco degli attaccanti"
LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, LA DIFESA E' STATA PERFETTA
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