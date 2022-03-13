PAGELLE VIOLA, TORREIRA CUORE E ANIMA. MILENKOVIC E IGOR PERFETTI. MALE CABRAL

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro il Bologna giocata al Franchi alle ore 12.30

Le pagelle dei giocatori viola per Fiorentina-Bologna, la squadra viola vince in casa per 1-0 grazie al gol di Torreira

TERRACCIANO 6 Non compie nessuna parata, saltato da Orsolini nel primo tempo, ci è andata bene. Grande uscita nei minuti di recupero con scelta di tempa perfetta

ODRIOZOLA 6,5 Molto meglio rispetto al suo collega di fascia sinistra, ogni volta che attacca crea un pericolo per la difesa avversaria creando superiorità numerica

MILENKOVIC 7 Ennesima partita dove il serbo in fase difensiva è perfetto in ogni intervento

IGOR 7 Una partita sontuosa dove non sbaglia praticamente nulla nè dal punto di vista tattico che tecnico

BIRAGHI 5,5 Lento e i suoi cross sono sempre sull'avversario. Mai uno strappo, mai veloce, sempre banale e prevedibile. Un solo cross buono, quello che pesca Castrovilli nell'azione del gol

TORREIRA 7 Cuore, cervello e anima di questa Fiorentina, il suo gol è fatto più voglia che di tecnica, ma è dannatamente utile per sbloccare una partita che si stava mettendo male

BONAVENTURA 5 Lento, sempre troppo lento. Perde costantemente tempi di gioco, nella partita di oggi serviva velocità di esecuzione e lui non l'ha mai avuta

CASTROVILLI 6 Si sbatte e lotta più di altre occasioni, non è sempre preciso ma ha il merito di mettere in mezzo la palla del vantaggio di Torreira

NICO GONZALEZ 6 Meglio il primo tempo del secondo, nel primo tempo fa espellere Bonifazi e crea pericoli. Si spegne alla distanza

SOTTIL 5 Non punge mai, non salta mai l'uomo, non riesce a mai ad essere pericoloso

PIATEK 5 Se non gli arrivano palloni buono il polacco non riesce ad incidere. Fuori dall'area di rigore è praticamente nullo

CABRAL 5 Oggi abbiamo capito perchè Italiano ancora non lo considera il brasiliano buono per giocare dal primo minuto. Lento e impacciato, fuori da schemi e automatismi. Non tiene mai un pallone

DUNCAN 6,5 Solito grande lavoro fisico e dinamico. Dà sostanza alla Fiorentina

SHEVCHENKO RINGRAZIA FIRENZE

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