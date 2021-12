Rumenigge: “La Serie A ha bisogno di una Fiorentina forte. Vlahovic? Deve restare a Firenze”

Karl-Heinz Rummenigge, leggenda del calcio tedesco, è intervenuto ai microfoni di RTV38. Ecco le sue parole:

“Adesso la Fiorentina sta tornando in alto, questo mi piace, la Serie A ha bisogno di una Fiorentina forte. Vlahovic ha fatto tanti gol nonostante sia giovane, è molto bravo, gli consiglio di rimanere a Firenze. Non vale la pena rincorrere i soldi a 21 anni. Fa tanti gol in una piazza che sta rinascendo, dovrebbe restare ancora un po’ per confermarsi. Può diventare un grande giocatore, ma deve restare ancora a Firenze, deve maturare ulteriormente”.

COMMISSO “Commisso ha un grande vantaggio, è miliardario e può permettersi di rifiutare grandi offerte. La Fiorentina è sulla via buona, quest’anno ha già fatto grandi progressi rispetto al passato. L’interesse del club dovrebbe essere prolungare il contratto a Dusan, mi auguro che sia in grado di fare questo primo passo, poi si vedrà. Il procuratore faccia il suo lavoro, ma l’importante è trovare un accordo piacevole. L’importante è convincere il giocatore che il progetto viola sia serio e che lui può essere il simbolo di una Fiorentina che torna grande“.