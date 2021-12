Fiorentina vuole riscattare Torreira dall’Arsenal. Pronto un contratto da 3 milioni fino al 2026

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sarebbe vicino il riscatto da parte della Fiorentina per Lucas Torreira, il regista uruguaiano classe 1996 arrivato a Firenze dall’Arsenal in estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Torreira andrà a firmare un contratto da 3 milioni netti a stagione fino al 2026

#Fiorentina are ready to use the option to buy to sign Lucas #Torreira on a permanent deal from #Arsenal. Ready a contract until 2026 (€3M/year). #transfers #AFC

