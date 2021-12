“Se Chiesa torna alla Fiorentina prendo anno sabbatico. Berardi non lo voglio. Calcio è passione”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, ha parlato nel corso della trasmissione Il Pentasport” di Radio Bruno, le sue parole:

“Se torna Chiesa alla Fiorentina mi prendo un anno sabbatico, il calcio è anche amore e passione, è sentimento, uno che è voluto andare di là io non ce lo voglio. Nonostante sia fortissimo, il più forte della Juventus. Ci sono anche delle donne bellissime che io non sposerei, serve una carica agonistica che ti fa amare. Lo stesso per Berardi, dopo quello che ha fatto ieri io non lo voglio più. Non c’è gioia a tifare cosi” conclude Cecchi.

IL SIPARIETTO TRA ITALIANO E I GIORNALISTI A FINE PARTITA