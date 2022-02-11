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Borja Valero: "Fiorentina in crescita, ricorda la mia. Vlahovic? A Firenze serata dura per lui"

Dopo anni difficili la Fiorentina sta crescendo. Vlahovic? Quando tornerà a Firenze sarà una serata dura per lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 22:39
Borja Valero: "Fiorentina in crescita, ricorda la mia. Vlahovic? A Firenze serata dura per lui" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Borja Valero: "Fiorentina in crescita, ricorda la mia. Vlahovic? A Firenze serata dura per lui"

Borja Valero, ex centrocampista Viola ed adesso opinionista DAZN, è intervenuto ai microfoni di RTV38 per parlare della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Sono arrivati giocatori importanti e c'è un allenatore che sta lavorando alla grande: è vero, questa Fiorentina ricorda la mia prima Viola. Dopo anni difficili ora la Fiorentina sta crescendo ed iniziando a lottare per obiettivi importanti. Ci sono delle similitudini con il 2012. Vlahovic? Ha parlato in quel modo per cercare di trovare la giusta serenità, sa che quando tornerà a Firenze sarà una serata dura per lui. Non potrà essere assolutamente una partita come le altre".

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