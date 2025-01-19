Graziani: " Gud a Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, qui troppo limitato"

Per Graziani l'islandese pare ingabbiato tatticamente, va lasciato libero di trovarsi una posizione inserendo un'altra punta a fianco di Kean

L'ex attaccante ed allenatore della Fiorentina Francesco Graziani ha detto la sua sulla difficile situazione in casa Fiorentina ai microfoni di RTV38

"La Fiorentina non reagisce alle avversità, e Palladino sembra aver perso lucidità anche nella gestione delle sostituzioni. Sostituire Colpani al 90° minuto che senso ha? Ogni tanto sarebbe meglio inserire una punta in più. Comuzzo arranca, se vedi che la squadra è in difficoltà, perché non mettere Pongracic? Le sostituzioni arrivano sempre troppo tardi, non è concepibile pensare di cambiare l'assetto tecnico a partita ormai conclusa. Se lo incontrassi, glielo chiederei per curiosità perché non lo capisco proprio"

"Oggi poi con l'uomo in più, si poteva pensare di togliere un difensore e studiare una strategia tattica diversa. E poi, Gudmundsson perché è stato tolto? Era il giocatore da arretrare, facendolo giocare dove rende meglio. È uno che sa crearsi gli spazi da solo e non può vivere costantemente nell’ansia di sapere che non porterà mai a termine la partita. Gli darei maggiore libertà, magari affiancando un'altra punta a Kean. A Genova era padrone del gioco, libero di esprimersi, mentre qui lo vedo troppo limitato"

"Folorunsho potrebbe essere la chiave per tornare ad un centrocampo a tre. In questo caso, bisognerebbe scegliere: o gioca Colpani o gioca Sottil sulla fascia. Al momento, non c’è confronto tra i due. Colpani appare la brutta copia del giocatore visto a Monza; non so cosa gli stia succedendo ed è lo stesso Palladino che lo ha richiesto espressamente"

"Adesso non sono necessari isterismi, serve calma, è essenziale analizzare a fondo i problemi e lavorare per migliorare la situazione".

Amoruso: “I giocatori non sanno cosa fare. La responsabilità è di Palladino, i giocatori li allena lui”

https://www.labaroviola.com/amoruso-i-giocatori-non-sanno-cosa-fare-la-responsabilita-e-di-palladino-i-giocatori-li-allena-lui/285447/