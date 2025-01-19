Amoruso: "I giocatori non sanno cosa fare. La responsabilità è di Palladino, i giocatori li allena lui"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina degli anni 90, ha parlato a RTV38 per commentare il pareggio della squadra viola contro il Torino e il periodo negativo, queste le sue parole:"Non c'è br...

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina degli anni 90, ha parlato a RTV38 per commentare il pareggio della squadra viola contro il Torino e il periodo negativo, queste le sue parole:

"Non c'è brillantezza fisica, il gioco di Palladino non è chiaro ed evidente come chi c'era fino allo scorso anno, oggi è stato molto evidente che tanti giocatori in campo non sapessero cosa fare contro una squadra che ti aspettava, non c'era movimento, non c'era corsa, non c'era determinazione. Gli ultimi 7 gol presi dalla Fiorentina sono tutti errori dei singoli non tanto per bravura degli avversari, io in questo momento voglio più le parole rispetto ai fatti. Inutile dire che c'è stato un grande confronto se poi le partite sono queste. Da un punto di vista fisico siamo messi male.

C'è poco di tattica oggi, la verità è che l'esonero di Palladino potrebbe essere dietro l'angolo ma questo lo sa solo la dirigenza al netto di quello che viene detto. Ogni allenatore dipende dai risultati e i risultati sono negativi anche per colpa dell'allenatore, anche i giocatori sono colpevoli ma chi li mette in campo e chi li allena è l'allenatore. In questa situazione di classifica è difficile mandare via l'allenatore, ma c'erano i presupposti per migliorare quello che era stato fatto lo scorso anno. Se mandi via l'allenatore ti puo andar bene, se non lo mandi via tra 2 partite potresti dire che è stato troppo tardi perchè magari si è perso altro tempo.

Noi non viviamo lo spogliatoio ma mi viene da dire che quando la dirigenza inizia a metter bocca vuol dire che c'è qualche piccola crepa che non so se può essere riparata. Io non sono uno che vuole l'esonero dell'allenatore ma tra oggi, Monza e Napoli ci si è staccati da quella che era una squadra viva e non c'è nessuno che riesce a dare una scossa. In 11 contro 11 non so come sarebbe finita questa partita, il Torino aveva rischiato poco e stava tenendo bene.

Colpani non salta mai l'uomo, Sottil andrebbe messo a destra, a questo punto devi cambiare modulo, il Torino ha accolto con favore il fatto che la Fiorentina ha rallentato, erano uno in meno ed a loro il ritmo blando della Fiorentina andava benissimo. Beltran lo vede come Gesù che scende dal cielo, tra un po lo mette anche in porta, ma Gudmundsson non va tirato fuori, la lettura della partita non va bene, se un allenatore certe cose non riesce a vederle i giocatori pero le vedono"

SFUMA AL LUIZ HENRIQUE, VA ALLO ZENIT PER 35 MILIONI

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