Romano: "Luiz Henrique allo Zenit per 35 milioni, affare fatto. La Fiorentina si era fermata a 20 milioni"
La Fiorentina lo ha cercato ma lo Zenit ha fatto l'offerta più alta e se lo è aggiudicato. Luiz Henrique non giocherà nella Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 21:23
Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina, il giocatore brasiliano classe 2001 si trasferirà allo Zenit che ha chiuso un affare da 35 milioni di euro con il Botafogo. La società viola aveva è rimasta ferma all'offerta da 20 milioni di euro, un'offerta che però non è stata accolta dal club brasiliano che chiedeva almeno 5 milioni in più. Adesso la società viola deve virare su altri obiettivi.
PALLADINO ESONERATO? LA SITUAZIONE IN CASA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/se-la-fiorentina-crede-in-palladino-deve-difenderlo-e-proteggerlo-altrimenti-e-giusto-esonerarlo/285437/