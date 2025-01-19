Romano: "Luiz Henrique allo Zenit per 35 milioni, affare fatto. La Fiorentina si era fermata a 20 milioni"

La Fiorentina lo ha cercato ma lo Zenit ha fatto l'offerta più alta e se lo è aggiudicato. Luiz Henrique non giocherà nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 19 gennaio 2025 21:23

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