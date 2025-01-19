Se la Fiorentina crede in Palladino deve difenderlo e proteggerlo. Altrimenti è giusto esonerarlo

Cosa succede in casa Fiorentina dopo il pareggio contro il Torino? Le ultime da casa viola e gli scenari su Palladino

Che sarà di Palladino? Sono ore in cui la società sta riflettendo sul futuro del proprio allenatore. La Fiorentina negli ultimi 2 mesi ha vinto solo contro il Cagliari in casa collezionando poi quasi solo brutte figure e tanti punti persi. La classifica della squadra viola è in linea con le aspettative e con la reale forza della squadra ma ciò che preoccupa è il trend dell'ultimo periodo. Sotto i riflettori anche lo spogliatoio che pare non essere tutto dalla parte del tecnico.

La rottura con Biraghi e l'addio con Quarta hanno cambiato gli equilibri del gruppo, ad inizio stagione i capitani erano Biraghi e Quarta, oggi sono cambiati in Ranieri e Dodò, è evidente che sono cambiati gli equilibri e le gerarchie. Tra Palladino e Pradè il rapporto non sembra essere ottimale con frecciate reciproche che sono state lanciate sin dal mese di agosto quando il tecnico chiese pubblicamente rinforzi dopo i primi risultati deludenti della stagione. Poi arrivarono anche le parole del dirigente che in conferenza stampa parlò di un modulo che poteva essere anche cambiato. Per finire i richiami all'umiltà post Udinese e Monza.

Oggi la società non ha parlato dopo il pareggio contro il Torino. Di solito parla lo stesso direttore sportivo, lo ha fatto dopo serate nefaste con parole durissime, oggi non ha parlato nessuno. Solo un caso? Assolutamente no. La società sta riflettendo sul da farsi. Senza dimenticare che poi la decisione finale deve prenderla sempre Rocco Commisso, che si trova in America. Ci si interroga se il gruppo è con il mister e sui reali problemi della squadra. Una cosa però deve essere chiara: se decidi di tenere Palladino, e il tecnico lo meriterebbe perchè la classifica è dalla sua parte, devi difenderlo e proteggerlo, altrimenti non ha senso lasciarlo solo in vista di una sfida delicatissima in casa della Lazio domenica prossima.

Se credi in un tecnico e nel suo lavoro, lo proteggi, ti presenti davanti alle telecamere e lo difendi. Non lo lasci solo, anche perchè il gruppo percepisce tutto questo. E un allenatore solo può diventare una grande scusa anche per il gruppo e per i calciatori che verrebbero deresponsabilizzati da ogni possibile misfatto. Sono ore importanti. Ma la società viola dia un segnale vero. Per il bene della Fiorentina.

LE PAROLE DI GOSENS DOPO IL PAREGGIO CONTRO IL TORINO

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