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Notizie Luiz Henrique Fiorentina

Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio"

19 novembre 2025 16:32

Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit

20 gennaio 2025 17:00

Luiz Henrique in volo verso l'Europa: sarà un calciatore dello Zenit. Al Botafogo 35 milioni di euro

20 gennaio 2025 12:40

Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”

20 gennaio 2025 08:46

Romano: "Luiz Henrique allo Zenit per 35 milioni, affare fatto. La Fiorentina si era fermata a 20 milioni"

19 gennaio 2025 21:23

Ferrara: "Pradè ma prima non si lavorava duro? Luiz Henrique rischia di diventare Berardi"

18 gennaio 2025 12:32

Corriere dello Sport: “Ultimatum per Luiz Henrique, entro 72 ore la Fiorentina vuole capire la fattibilità dell’affare”

18 gennaio 2025 09:47

Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"

18 gennaio 2025 00:18

Corriere dello Sport: “Luiz Henrique vuole la Fiorentina, ha la priorità ma l’offerta non basta”

17 gennaio 2025 08:31

Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle

17 gennaio 2025 08:30

TMW, la Fiorentina alza il pressing su Luiz Henrique: Botafogo prende tempo. L'alternativa è Man

16 gennaio 2025 14:45

Gazzetta: “Luiz Henrique? La Fiorentina non supera i 20 milioni bonus inclusi. Man? Pronti 15 milioni”

16 gennaio 2025 09:20

Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”

15 gennaio 2025 10:24

Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”

15 gennaio 2025 08:57

Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"

14 gennaio 2025 19:39

TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"

14 gennaio 2025 12:20

Nazione: “Luiz Henrique, trattativa viva. C’è distanza ma la Fiorentina intende superarla”

14 gennaio 2025 08:41

Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè via per Luiz Henrique. Biraghi? Il Napoli non ci pensa”

13 gennaio 2025 10:13

Nazione: “Luiz Henrique? Apre all’Italia ma la trattativa è in stallo. Il Botafogo continua a chiedere 30 milioni”

13 gennaio 2025 09:02

Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni

12 gennaio 2025 23:03

Corriere dello Sport: “Luiz Henrique-Fiorentina, fase di stallo? Serve prima incassare, il Botafogo chiede 30 milioni”

12 gennaio 2025 10:51

Nazione: “Luiz Henrique? La Fiorentina insiste ma serve cedere Kouame e Ikone in prestito con riscatto”

12 gennaio 2025 09:43

TMW scrive: "Il Botafogo vuole cedere Luiz Henrique al Lione che però non può registrare calciatori"

11 gennaio 2025 11:35

Nazione: “Luiz Henrique-Fiorentina, trattativa complicata. La distanza resta ampia”

11 gennaio 2025 09:45

Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese

10 gennaio 2025 20:24

Corriere dello Sport: “Luiz Henrique? Filtra pessimismo dal Viola Park, il Botafogo chiede troppo”

10 gennaio 2025 08:36

Dodò il jolly del mercato della Fiorentina: sta spingendo per Luiz Henrique in viola con interazioni strategiche 

10 gennaio 2025 08:28

Nazione: “Commisso, pronta una maxi offerta della Fiorentina per Luiz Henrique ma la fumata bianca è lontana”

10 gennaio 2025 08:25

TMW scrive: "La Fiorentina offre 20 milioni per Luiz Henrique ma il Botafogo ne chiede 30"

09 gennaio 2025 19:10

Medina: "Luiz Henrique al Betis aveva i colpi, ma non la continuità. Può esplodere alla Fiorentina"

09 gennaio 2025 15:59

Luiz Henrique: "Il mio obiettivo è vincere, nel 2025 voglio giocare con squadre di alto livello"

09 gennaio 2025 11:28

Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique sogno? No, obiettivo. Palladino vuole dei gol. Decisiva sarà la volontà del giocatore”

09 gennaio 2025 08:47

Repubblica: "La Fiorentina ha alzato l'offerta a 20 milioni per Luiz Henrique, ne ballano 10 con il Botafogo"

09 gennaio 2025 08:42

Gazzetta: “Luiz Henrique vuole l’Italia, la Fiorentina ha offerto 20 milioni più 5 di bonus”

09 gennaio 2025 08:15

Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Luiz Henrique fa sognare il Brasile ma l’avventura in Europa fu un fallimento”

09 gennaio 2025 08:08

Corriere dello Sport: “Rilancio Fiorentina, offerti 20 milioni per Luiz Henrique. Ostacolo Premier League”

09 gennaio 2025 08:06

Borghi promuove Luiz Henrique: "Salta l'uomo come una furia, mi piacerebbe vederlo in Italia"

08 gennaio 2025 18:36

Reginaldo: "Non so se Luiz Henrique vale i soldi del cartellino deciso dal Botafogo"

08 gennaio 2025 14:22

Sky Sport: "Commisso vuole regalare Luiz Henrique a Firenze, ballano 10 milioni tra domanda e offerta"

08 gennaio 2025 12:17

Corriere dello Sport: “Il Botafogo ha rifiutato l’offerta da 16 milioni della Fiorentina per Luiz Henrique. Lui vuole l’Europa”

08 gennaio 2025 08:38

Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30"

08 gennaio 2025 00:01

Romano: "Luiz Henrique è il sogno della Fiorentina per questo calciomercato invernale"

07 gennaio 2025 22:24

Pedulla: "Vediamo se Commisso deciderà di fare un'offerta sui 20 milioni per Luiz Henrique, piace molto"

07 gennaio 2025 20:52

Nazione: "Luiz Henrique è nel mirino della Fiorentina ma il Botafogo chiede la maxi cifra 40 milioni"

05 gennaio 2025 10:14

Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier

03 gennaio 2025 20:09

Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”

03 gennaio 2025 10:08

Bocci: “Gudmundsson? Al momento visto il fratello. Luiz Henrique? Costoso ma veramente forte”

02 gennaio 2025 20:56

Textor(presidente Botafogo): "Parlo spesso con gli agenti di Luiz Henrique e insieme decideremo cosa fare"

02 gennaio 2025 18:35

Dalla Francia: Luiz Henrique sarà un giocatore del Lione. Il club francese ha la stessa proprietà del Botafogo

02 gennaio 2025 15:25

TMW: "La Fiorentina sta cercando di capire se ci sono i margini per riprendere Chiesa, non sono voci"

02 gennaio 2025 11:35

Gazzetta: “Luiz Henrique difficile ora, forse a giugno? Ma servono 30 milioni. Dodò lo sponsorizza”

02 gennaio 2025 10:04

Romano annuncia: "Prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique rifiutata. Botafogo chiede più di 30 milioni"

01 gennaio 2025 18:04

Dal Brasile: Botafogo non vuole ascoltare l'offerta della Fiorentina per Luiz Henrique. Servono 40 milioni

31 dicembre 2024 16:45

Luiz Henrique vince il Pallone d’Oro Sudamericano: stracciata la concorrenze. E la Fiorentina osserva

31 dicembre 2024 16:30

Da Napoli: "Il Botafogo chiede 35 milioni per Luiz Henrique, ha già rifiutato 30 milioni di euro"

31 dicembre 2024 14:37

Nazione: “Luiz Henrique, la Fiorentina ci sta provando: il Botafogo lo valuta 20 milioni. Trattativa difficile”

31 dicembre 2024 09:59

Voci su offerta per Luiz Henrique e Dodò lo chiama alla Fiorentina? Il commento sotto un post: "Fratello"

30 dicembre 2024 19:14

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