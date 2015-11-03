Notizie Luiz Henrique Fiorentina

Fratini: "Se fossi la Fiorentina prenderei Luis Henrique dell'Inter ed El Shaarawy nel mercato di gennaio"
19 novembre 2025 16:32
Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit
20 gennaio 2025 17:00
Luiz Henrique in volo verso l'Europa: sarà un calciatore dello Zenit. Al Botafogo 35 milioni di euro
20 gennaio 2025 12:40
Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”
20 gennaio 2025 08:46
Romano: "Luiz Henrique allo Zenit per 35 milioni, affare fatto. La Fiorentina si era fermata a 20 milioni"
19 gennaio 2025 21:23
Ferrara: "Pradè ma prima non si lavorava duro? Luiz Henrique rischia di diventare Berardi"
18 gennaio 2025 12:32
Corriere dello Sport: “Ultimatum per Luiz Henrique, entro 72 ore la Fiorentina vuole capire la fattibilità dell’affare”
18 gennaio 2025 09:47
Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"
18 gennaio 2025 00:18
Corriere dello Sport: “Luiz Henrique vuole la Fiorentina, ha la priorità ma l’offerta non basta”
17 gennaio 2025 08:31
Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle
17 gennaio 2025 08:30
TMW, la Fiorentina alza il pressing su Luiz Henrique: Botafogo prende tempo. L'alternativa è Man
16 gennaio 2025 14:45
Gazzetta: “Luiz Henrique? La Fiorentina non supera i 20 milioni bonus inclusi. Man? Pronti 15 milioni”
16 gennaio 2025 09:20
Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”
15 gennaio 2025 10:24
Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”
15 gennaio 2025 08:57
Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"
14 gennaio 2025 19:39
TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"
14 gennaio 2025 12:20
Nazione: “Luiz Henrique, trattativa viva. C’è distanza ma la Fiorentina intende superarla”
14 gennaio 2025 08:41
Corriere Fiorentino: “Ikonè e Kouamè via per Luiz Henrique. Biraghi? Il Napoli non ci pensa”
13 gennaio 2025 10:13
Nazione: “Luiz Henrique? Apre all’Italia ma la trattativa è in stallo. Il Botafogo continua a chiedere 30 milioni”
13 gennaio 2025 09:02
Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni
12 gennaio 2025 23:03
Corriere dello Sport: “Luiz Henrique-Fiorentina, fase di stallo? Serve prima incassare, il Botafogo chiede 30 milioni”
12 gennaio 2025 10:51
Nazione: “Luiz Henrique? La Fiorentina insiste ma serve cedere Kouame e Ikone in prestito con riscatto”
12 gennaio 2025 09:43
TMW scrive: "Il Botafogo vuole cedere Luiz Henrique al Lione che però non può registrare calciatori"
11 gennaio 2025 11:35
Nazione: “Luiz Henrique-Fiorentina, trattativa complicata. La distanza resta ampia”
11 gennaio 2025 09:45
Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese
10 gennaio 2025 20:24
Corriere dello Sport: “Luiz Henrique? Filtra pessimismo dal Viola Park, il Botafogo chiede troppo”
10 gennaio 2025 08:36
Dodò il jolly del mercato della Fiorentina: sta spingendo per Luiz Henrique in viola con interazioni strategiche
10 gennaio 2025 08:28
Nazione: “Commisso, pronta una maxi offerta della Fiorentina per Luiz Henrique ma la fumata bianca è lontana”
10 gennaio 2025 08:25
TMW scrive: "La Fiorentina offre 20 milioni per Luiz Henrique ma il Botafogo ne chiede 30"
09 gennaio 2025 19:10
Medina: "Luiz Henrique al Betis aveva i colpi, ma non la continuità. Può esplodere alla Fiorentina"
09 gennaio 2025 15:59
Luiz Henrique: "Il mio obiettivo è vincere, nel 2025 voglio giocare con squadre di alto livello"
09 gennaio 2025 11:28
Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique sogno? No, obiettivo. Palladino vuole dei gol. Decisiva sarà la volontà del giocatore”
09 gennaio 2025 08:47
Repubblica: "La Fiorentina ha alzato l'offerta a 20 milioni per Luiz Henrique, ne ballano 10 con il Botafogo"
09 gennaio 2025 08:42
Gazzetta: “Luiz Henrique vuole l’Italia, la Fiorentina ha offerto 20 milioni più 5 di bonus”
09 gennaio 2025 08:15
Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Luiz Henrique fa sognare il Brasile ma l’avventura in Europa fu un fallimento”
09 gennaio 2025 08:08
Corriere dello Sport: “Rilancio Fiorentina, offerti 20 milioni per Luiz Henrique. Ostacolo Premier League”
09 gennaio 2025 08:06
Borghi promuove Luiz Henrique: "Salta l'uomo come una furia, mi piacerebbe vederlo in Italia"
08 gennaio 2025 18:36
Reginaldo: "Non so se Luiz Henrique vale i soldi del cartellino deciso dal Botafogo"
08 gennaio 2025 14:22
Sky Sport: "Commisso vuole regalare Luiz Henrique a Firenze, ballano 10 milioni tra domanda e offerta"
08 gennaio 2025 12:17
Corriere dello Sport: “Il Botafogo ha rifiutato l’offerta da 16 milioni della Fiorentina per Luiz Henrique. Lui vuole l’Europa”
08 gennaio 2025 08:38
Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30"
08 gennaio 2025 00:01
Romano: "Luiz Henrique è il sogno della Fiorentina per questo calciomercato invernale"
07 gennaio 2025 22:24
Pedulla: "Vediamo se Commisso deciderà di fare un'offerta sui 20 milioni per Luiz Henrique, piace molto"
07 gennaio 2025 20:52
Nazione: "Luiz Henrique è nel mirino della Fiorentina ma il Botafogo chiede la maxi cifra 40 milioni"
05 gennaio 2025 10:14
Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier
03 gennaio 2025 20:09
Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”
03 gennaio 2025 10:08
Bocci: “Gudmundsson? Al momento visto il fratello. Luiz Henrique? Costoso ma veramente forte”
02 gennaio 2025 20:56
Textor(presidente Botafogo): "Parlo spesso con gli agenti di Luiz Henrique e insieme decideremo cosa fare"
02 gennaio 2025 18:35
Dalla Francia: Luiz Henrique sarà un giocatore del Lione. Il club francese ha la stessa proprietà del Botafogo
02 gennaio 2025 15:25
TMW: "La Fiorentina sta cercando di capire se ci sono i margini per riprendere Chiesa, non sono voci"
02 gennaio 2025 11:35
Gazzetta: “Luiz Henrique difficile ora, forse a giugno? Ma servono 30 milioni. Dodò lo sponsorizza”
02 gennaio 2025 10:04
Romano annuncia: "Prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique rifiutata. Botafogo chiede più di 30 milioni"
01 gennaio 2025 18:04
Dal Brasile: Botafogo non vuole ascoltare l'offerta della Fiorentina per Luiz Henrique. Servono 40 milioni
31 dicembre 2024 16:45
Luiz Henrique vince il Pallone d’Oro Sudamericano: stracciata la concorrenze. E la Fiorentina osserva
31 dicembre 2024 16:30
Da Napoli: "Il Botafogo chiede 35 milioni per Luiz Henrique, ha già rifiutato 30 milioni di euro"
31 dicembre 2024 14:37
Nazione: “Luiz Henrique, la Fiorentina ci sta provando: il Botafogo lo valuta 20 milioni. Trattativa difficile”
31 dicembre 2024 09:59
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