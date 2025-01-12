Corriere dello Sport: “Luiz Henrique-Fiorentina, fase di stallo? Serve prima incassare, il Botafogo chiede 30 milioni”

La Fiorentina deve incassare prima di alzare ancora la posta per Luiz Henrique

La sensazione è che la Fiorentina debba incassare se vogliono convincere il Botafogo. Che non scende a patti e che pretende 30 milioni di euro per Luiz Henrique.

Da parte sua l'attaccante esterno brasiliano ha tre strade possibili: la Francia, dove lo accoglierebbe il Lione dello stesso patron bianconero John Textor; l'Inghilterra, dove due squadre si sono fatte avanti (una delle quali è il Crystal Palace di cui Textor detiene parte delle quote); infine l'Italia, con la Fiorentina che per ora ha formulato l'offerta economicamente meno allettante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-frendrup-e-il-sogno-della-fiorentina-ma-lassalto-dei-viola-ci-sara-in-estate/284367/#google_vignette