Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese

Il Lione bloccato sul mercato: il futuro di Luiz Henrique resta in bilico. La Fiorentina può cogliere l'occasione

La Fiorentina ha puntato gli occhi sull’attaccante del Botafogo, Luiz Henrique, classe 2001. In precedenza si era parlato di un suo possibile trasferimento al Lione, club di proprietà di John Textor, lo stesso proprietario del club brasiliano. Tuttavia, la Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (DNCG) della Lega francese ha confermato il divieto per il Lione di acquistare nuovi giocatori. Per tale ragione, il club francese non può accedere al mercato in entrata, chiudendo le porte ad un eventuale passaggio dell'attaccante brasiliano al Lione, come riporta Bandsports.

VIDEO, Folorunsho è arrivato a Firenze. Il momento del suo arrivo in stazione, ora la firma e le visite mediche

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