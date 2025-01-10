VIDEO, Folorunsho è arrivato a Firenze. Il momento del suo arrivo in stazione, ora la firma e le visite mediche

Alle 19 è arrivato a Firenze, con un treno diretto da Napoli, Micheal Folorunsho, centrocampista classe 1998 nato a Roma. Il giocatore sarà un nuovo giocatore della Fiorentina con la formula del prest...

Alle 19 è arrivato a Firenze, con un treno diretto da Napoli, Micheal Folorunsho, centrocampista classe 1998 nato a Roma. Il giocatore sarà un nuovo giocatore della Fiorentina con la formula del prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Ecco il video del suo arrivo alla stazione Santa Maria Novella di Firenze, ora subito al Viola Park per firme e visite mediche