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Notizie Botafogo Fiorentina

Botafogo su Ikonè, parla il DS: "La nostra priorità è acquistare un difensore, puntiamo all'eccellenza"

10 agosto 2025 12:10

Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo

09 agosto 2025 23:26

Moretto: “Botafogo interessato a Jovic. Da capire però se il Milan eserciterà l’opzione per il rinnovo”

05 giugno 2025 11:11

Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l'Europa e va a giocare in Brasile

04 giugno 2025 00:55

Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”

20 gennaio 2025 08:46

Romano: "Luiz Henrique allo Zenit per 35 milioni, affare fatto. La Fiorentina si era fermata a 20 milioni"

19 gennaio 2025 21:23

Di Marzio: "Lo Zenit ha in pugno Luiz Enrique, ma lui non ha ancora accettato. La Fiorentina vira su Man"

18 gennaio 2025 23:51

Fabrizio Romano: "Respinta l'offerta viola, lo Zenit ha il via libera per Luiz Enrique per 35 milioni"

18 gennaio 2025 23:25

Corriere dello Sport: “Ultimatum per Luiz Henrique, entro 72 ore la Fiorentina vuole capire la fattibilità dell’affare”

18 gennaio 2025 09:47

Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"

18 gennaio 2025 00:18

Corriere dello Sport: “Luiz Henrique vuole la Fiorentina, ha la priorità ma l’offerta non basta”

17 gennaio 2025 08:31

Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Luiz Enrique, parti vicine a trovare un accordo"

16 gennaio 2025 00:29

Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”

15 gennaio 2025 10:24

Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”

15 gennaio 2025 08:57

Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"

14 gennaio 2025 19:39

Nazione: “Luiz Henrique, trattativa viva. C’è distanza ma la Fiorentina intende superarla”

14 gennaio 2025 08:41

Nazione: “Luiz Henrique? Apre all’Italia ma la trattativa è in stallo. Il Botafogo continua a chiedere 30 milioni”

13 gennaio 2025 09:02

Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni

12 gennaio 2025 23:03

Nazione: “Luiz Henrique-Fiorentina, trattativa complicata. La distanza resta ampia”

11 gennaio 2025 09:45

Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese

10 gennaio 2025 20:24

Corriere dello Sport: “Luiz Henrique? Filtra pessimismo dal Viola Park, il Botafogo chiede troppo”

10 gennaio 2025 08:36

Nazione: “Commisso, pronta una maxi offerta della Fiorentina per Luiz Henrique ma la fumata bianca è lontana”

10 gennaio 2025 08:25

TMW scrive: "La Fiorentina offre 20 milioni per Luiz Henrique ma il Botafogo ne chiede 30"

09 gennaio 2025 19:10

Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique sogno? No, obiettivo. Palladino vuole dei gol. Decisiva sarà la volontà del giocatore”

09 gennaio 2025 08:47

Repubblica: "La Fiorentina ha alzato l'offerta a 20 milioni per Luiz Henrique, ne ballano 10 con il Botafogo"

09 gennaio 2025 08:42

Gazzetta: “Luiz Henrique vuole l’Italia, la Fiorentina ha offerto 20 milioni più 5 di bonus”

09 gennaio 2025 08:15

Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Luiz Henrique fa sognare il Brasile ma l’avventura in Europa fu un fallimento”

09 gennaio 2025 08:08

Pedullà: "La Fiorentina vuole fare cassa con Ikoné e Kouamé per arrivare a Luiz Enrique"

09 gennaio 2025 00:11

Borghi promuove Luiz Henrique: "Salta l'uomo come una furia, mi piacerebbe vederlo in Italia"

08 gennaio 2025 18:36

Corriere dello Sport: “Il Botafogo ha rifiutato l’offerta da 16 milioni della Fiorentina per Luiz Henrique. Lui vuole l’Europa”

08 gennaio 2025 08:38

Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30"

08 gennaio 2025 00:01

Romano: "Luiz Henrique è il sogno della Fiorentina per questo calciomercato invernale"

07 gennaio 2025 22:24

Nazione: "Luiz Henrique è nel mirino della Fiorentina ma il Botafogo chiede la maxi cifra 40 milioni"

05 gennaio 2025 10:14

Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier

03 gennaio 2025 20:09

Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”

03 gennaio 2025 10:08

Gazzetta: “Luiz Henrique difficile ora, forse a giugno? Ma servono 30 milioni. Dodò lo sponsorizza”

02 gennaio 2025 10:04

Romano annuncia: "Prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique rifiutata. Botafogo chiede più di 30 milioni"

01 gennaio 2025 18:04

Da Napoli: "Il Botafogo chiede 35 milioni per Luiz Henrique, ha già rifiutato 30 milioni di euro"

31 dicembre 2024 14:37

Nazione: “Luiz Henrique, la Fiorentina ci sta provando: il Botafogo lo valuta 20 milioni. Trattativa difficile”

31 dicembre 2024 09:59

Romano: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Luiz Henrique. Operazione difficile perché è una stella del club"

30 dicembre 2024 17:47

Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre

26 settembre 2024 22:33

TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni

03 agosto 2023 13:25

TMW, la Fiorentina si muove per Lucas Perri, portiere brasiliano del Botafogo. Classe 1997

31 luglio 2023 20:34

Dal Brasile, la Fiorentina segue il portiere Lucas Perri. Nel 2019 Corvino lo voleva già portare a Firenze

15 aprile 2023 20:20

Giramondo Eriksson, lo svedese al Botafogo. Sarà responsabile del settore giovanile. I dettagli

14 febbraio 2020 08:25

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