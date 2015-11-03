Notizie Botafogo Fiorentina

Botafogo su Ikonè, parla il DS: "La nostra priorità è acquistare un difensore, puntiamo all'eccellenza"
10 agosto 2025 12:10
Ikoné, addio sempre più vicino. Dal Brasile oltre al Vasco spunta anche il Botafogo
09 agosto 2025 23:26
Moretto: “Botafogo interessato a Jovic. Da capire però se il Milan eserciterà l’opzione per il rinnovo”
05 giugno 2025 11:11
Ricordate Cabral? Dopo il flop al Benfica (8 gol in 2 anni) lascia l'Europa e va a giocare in Brasile
04 giugno 2025 00:55
Corriere dello Sport: “Henrique? La Fiorentina spera nella volontà del giocatore. Man? L’alternativa abbordabile”
20 gennaio 2025 08:46
Romano: "Luiz Henrique allo Zenit per 35 milioni, affare fatto. La Fiorentina si era fermata a 20 milioni"
19 gennaio 2025 21:23
Di Marzio: "Lo Zenit ha in pugno Luiz Enrique, ma lui non ha ancora accettato. La Fiorentina vira su Man"
18 gennaio 2025 23:51
Fabrizio Romano: "Respinta l'offerta viola, lo Zenit ha il via libera per Luiz Enrique per 35 milioni"
18 gennaio 2025 23:25
Corriere dello Sport: “Ultimatum per Luiz Henrique, entro 72 ore la Fiorentina vuole capire la fattibilità dell’affare”
18 gennaio 2025 09:47
Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"
18 gennaio 2025 00:18
Corriere dello Sport: “Luiz Henrique vuole la Fiorentina, ha la priorità ma l’offerta non basta”
17 gennaio 2025 08:31
Di Marzio: "La Fiorentina spinge per Luiz Enrique, parti vicine a trovare un accordo"
16 gennaio 2025 00:29
Gazzetta: “Luiz Henrique? Textor vuole venderlo in Premier. L’alternativa è Man, costa 15 milioni”
15 gennaio 2025 10:24
Corriere dello Sport: “Esterno? Luiz Henrique primo obiettivo. Maldini? A gennaio via solo per maxi offerte”
15 gennaio 2025 08:57
Textor: "Luiz Henrique può andare al Lione o in Premier League. La multiproprietà ci avvantaggia"
14 gennaio 2025 19:39
Nazione: “Luiz Henrique, trattativa viva. C’è distanza ma la Fiorentina intende superarla”
14 gennaio 2025 08:41
Nazione: “Luiz Henrique? Apre all’Italia ma la trattativa è in stallo. Il Botafogo continua a chiedere 30 milioni”
13 gennaio 2025 09:02
Luiz Henrique ha aperto alla Fiorentina, è pronto ad accettare. Ma manca l'offerta sopra i 20 milioni
12 gennaio 2025 23:03
Nazione: “Luiz Henrique-Fiorentina, trattativa complicata. La distanza resta ampia”
11 gennaio 2025 09:45
Luiz Henrique vicino al Lione? No, La DNCG blocca il mercato in entrata del club francese
10 gennaio 2025 20:24
Corriere dello Sport: “Luiz Henrique? Filtra pessimismo dal Viola Park, il Botafogo chiede troppo”
10 gennaio 2025 08:36
Nazione: “Commisso, pronta una maxi offerta della Fiorentina per Luiz Henrique ma la fumata bianca è lontana”
10 gennaio 2025 08:25
TMW scrive: "La Fiorentina offre 20 milioni per Luiz Henrique ma il Botafogo ne chiede 30"
09 gennaio 2025 19:10
Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique sogno? No, obiettivo. Palladino vuole dei gol. Decisiva sarà la volontà del giocatore”
09 gennaio 2025 08:47
Repubblica: "La Fiorentina ha alzato l'offerta a 20 milioni per Luiz Henrique, ne ballano 10 con il Botafogo"
09 gennaio 2025 08:42
Gazzetta: “Luiz Henrique vuole l’Italia, la Fiorentina ha offerto 20 milioni più 5 di bonus”
09 gennaio 2025 08:15
Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Luiz Henrique fa sognare il Brasile ma l’avventura in Europa fu un fallimento”
09 gennaio 2025 08:08
Pedullà: "La Fiorentina vuole fare cassa con Ikoné e Kouamé per arrivare a Luiz Enrique"
09 gennaio 2025 00:11
Borghi promuove Luiz Henrique: "Salta l'uomo come una furia, mi piacerebbe vederlo in Italia"
08 gennaio 2025 18:36
Corriere dello Sport: “Il Botafogo ha rifiutato l’offerta da 16 milioni della Fiorentina per Luiz Henrique. Lui vuole l’Europa”
08 gennaio 2025 08:38
Di Marzio: "La Fiorentina ha offerto 20 milioni per Luiz Henrique, il Botafogo ne chiede 30"
08 gennaio 2025 00:01
Romano: "Luiz Henrique è il sogno della Fiorentina per questo calciomercato invernale"
07 gennaio 2025 22:24
Nazione: "Luiz Henrique è nel mirino della Fiorentina ma il Botafogo chiede la maxi cifra 40 milioni"
05 gennaio 2025 10:14
Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier
03 gennaio 2025 20:09
Corriere Fiorentino: “Luiz Henrique-Fiorentina pista fredda dopo i 30 milioni chiesti. Chiesa? Continuano le smentite”
03 gennaio 2025 10:08
Gazzetta: “Luiz Henrique difficile ora, forse a giugno? Ma servono 30 milioni. Dodò lo sponsorizza”
02 gennaio 2025 10:04
Romano annuncia: "Prima offerta della Fiorentina per Luiz Henrique rifiutata. Botafogo chiede più di 30 milioni"
01 gennaio 2025 18:04
Da Napoli: "Il Botafogo chiede 35 milioni per Luiz Henrique, ha già rifiutato 30 milioni di euro"
31 dicembre 2024 14:37
Nazione: “Luiz Henrique, la Fiorentina ci sta provando: il Botafogo lo valuta 20 milioni. Trattativa difficile”
31 dicembre 2024 09:59
Romano: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Luiz Henrique. Operazione difficile perché è una stella del club"
30 dicembre 2024 17:47
Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre
26 settembre 2024 22:33
TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni
03 agosto 2023 13:25
TMW, la Fiorentina si muove per Lucas Perri, portiere brasiliano del Botafogo. Classe 1997
31 luglio 2023 20:34
Dal Brasile, la Fiorentina segue il portiere Lucas Perri. Nel 2019 Corvino lo voleva già portare a Firenze
15 aprile 2023 20:20
Giramondo Eriksson, lo svedese al Botafogo. Sarà responsabile del settore giovanile. I dettagli
14 febbraio 2020 08:25
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