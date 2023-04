Dal Brasile, la Fiorentina segue il portiere Lucas Perri. Nel 2019 Corvino lo voleva già portare a Firenze

Secondo quanto riportato da Ig Esporte, la Fiorentina sta seguendo il portiere brasiliano del Botafogo, Lucas Perri, classe 1997. Nel 2019 con Corvino al comando delle operazioni viola, la Fiorentina si aveva trattato il suo acquisto prima del cambio di proprietà che ha bloccato e fermato tutto. Secondo quanto riporta il portale brasiliano però, per ora non ci sono offerte ufficiali per il portiere da parte del club viola. Perri ha il passaporto italiano quindi non si tratta di un giocatore che andrebbe ad occupare il posto da extracomunitario.

