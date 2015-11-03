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Notizie Perri Fiorentina

TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni

03 agosto 2023 13:25

Dal Brasile, la Fiorentina segue il portiere Lucas Perri. Nel 2019 Corvino lo voleva già portare a Firenze

15 aprile 2023 20:20

Niente viola per Perri, il brasiliano approda al Crystal Palace

15 gennaio 2019 18:55

L'esperto di mercato brasiliano: "Perri in Brasile è un top, forse il migliore. Ecco quanto costerà ai viola..

04 gennaio 2019 20:35

Altro colpo viola vicino. Ecco Lucas Perri, il nuovo Alisson, 10 milioni l'acquisto a gennaio

03 gennaio 2019 06:17

Dragowski se ne andrà. Il suo sostituto è già stato individuato

02 gennaio 2019 11:51

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