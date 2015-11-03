Notizie Perri Fiorentina

TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni
03 agosto 2023 13:25
Dal Brasile, la Fiorentina segue il portiere Lucas Perri. Nel 2019 Corvino lo voleva già portare a Firenze
15 aprile 2023 20:20
Niente viola per Perri, il brasiliano approda al Crystal Palace
15 gennaio 2019 18:55
L'esperto di mercato brasiliano: "Perri in Brasile è un top, forse il migliore. Ecco quanto costerà ai viola..
04 gennaio 2019 20:35
Altro colpo viola vicino. Ecco Lucas Perri, il nuovo Alisson, 10 milioni l'acquisto a gennaio
03 gennaio 2019 06:17
Dragowski se ne andrà. Il suo sostituto è già stato individuato
02 gennaio 2019 11:51
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