Niente viola per Perri, il brasiliano approda al Crystal Palace
Ormai manca solo l'ufficialità ma Lucas Perri, portiere del San Paolo classe 1997 è a un passo dall'approdo in Premier League destinzazione Crystal Palace. Le due società si stanno mettendo d'accordo...
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 18:55
Ormai manca solo l'ufficialità ma Lucas Perri, portiere del San Paolo classe 1997 è a un passo dall'approdo in Premier League destinzazione Crystal Palace. Le due società si stanno mettendo d'accordo sui dettagli sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sfuma così un obbiettivo seguito a lungo dalla dirigenza viola.