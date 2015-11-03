Notizie San Paolo Fiorentina

Dal Brasile, Fiorentina interessata a Galoppo. Il centrocampista argentino è ai margini del San Paolo
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Da Napoli duro attacco nei confronti dei tifosi viola: "Ennesima pessima figura"
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A Napoli i tifosi viola cantano contro Gasperini, ma i tifosi azzurri fischiano e invitano ad avere rispetto
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Castrovilli illumina il San Paolo, i quotidiani si inchinano a lui, raffica di sette e mezzo. Tutti i voti per il talento viola
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VIDEO, Fiorentina in festa nello spogliatoio, tutto l'entusiasmo e i festeggiamenti dei giocatori viola dopo la vittoria
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La foto dopo il trionfo sul campo del Napoli, giocatori viola in festa
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Napoli-Parma a rischio per alcuni settori danneggiati dalla pioggia, Parma minaccia di non presentarsi in caso di rinvio
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Tragedia Cafù, morto il figlio Danilo. Colto da infarto mentre gioca a calcio..
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Ufficiale: Pato torna al San Paolo dopo 3 anni. Era attualmente svincolato
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06 novembre 2018 19:22
Vittimismo Napoli: "Cori dei fiorentini offensivi" ma per tutta la partita la curva napoletana...
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Mai cosi vuoto, domani il San Paolo di Napoli avrà solo 15 mila spettatori. Il motivo...
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NAPOLI-FIORENTINA: LA PRIMA FRAZIONE SI CONCLUDE 0-0 AL SAN PAOLO. VIOLA OTTIMI, PEZZELLA UN MURO.
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Corvino e Antognoni accanto alla viola: stasera al San Paolo, niente ADV
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