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NAPOLI-FIORENTINA: LA PRIMA FRAZIONE SI CONCLUDE 0-0 AL SAN PAOLO. VIOLA OTTIMI, PEZZELLA UN MURO.

Una Fiorentina molto positiva quella vista nel primo tempo del San Paolo, di fronte ad un Napoli piuttosto opaco e sottotono. Complici le assenze e le energie psicofisiche che vengono a mancare, i Vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2017 15:51
NAPOLI-FIORENTINA: LA PRIMA FRAZIONE SI CONCLUDE 0-0 AL SAN PAOLO. VIOLA OTTIMI, PEZZELLA UN MURO. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Una Fiorentina molto positiva quella vista nel primo tempo del San Paolo, di fronte ad un Napoli piuttosto opaco e sottotono. Complici le assenze e le energie psicofisiche che vengono a mancare, i Viola hanno sofferto l'impatto con la gara nei primi minuti, salvo poi venire fuori alla grande nella seconda parte di tempo, mettendo sotto a lunghi tratti la formazione di Sarri. Sugli scudi Pezzella e Simeone, con l'ex Betis capace di murare ogni iniziativa offensiva del belga Mertens, per il momento annullato. Bene anche Biraghi e Théréau. Da segnalare una rete giustamente annullata al Cholito Simeone per fuorigioco.

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