Notizie Primo Tempo Fiorentina

PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC E KAYODE UN DISATRO. SOTTIL INESISTENTE, MALE NZOLA
23 ottobre 2023 22:49
ACF: “Antognoni non ha voluto proseguire in Fiorentina. Avrebbe dovuto fare dirigente settore giovanile”
16 luglio 2021 18:54
Fiorentina-Monza 0-1, molto sottotono la viola. Inizia male il suo debutto stagionale in Coppa Italia
18 agosto 2019 19:15
NAPOLI-FIORENTINA: LA PRIMA FRAZIONE SI CONCLUDE 0-0 AL SAN PAOLO. VIOLA OTTIMI, PEZZELLA UN MURO.
10 dicembre 2017 15:51
FIO-LAZ 0-0, occasioni per entrambe. Fischi Fiesole, replica la tribuna
13 maggio 2017 18:46
PAGELLE VIOLA: ASTORI LEADER, TATA CHE ERRORE. LA DIFESA...
26 ottobre 2016 23:28
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