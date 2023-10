PAGELLE FIORENTINA: MILENKOVIC E KAYODE UN DISATRO. SOTTIL INESISTENTE, MALE NZOLA

Terracciano 6 Sul punteggio di 0-1 fa una grande parata salva risultato dopo un tiro forte sotto la traversa. Sul gol può far poco

Kayode 4 Una gara da dimenticare per il giovane terzino viola. Sbaglia tanto, in occasione dello 0-2 si dimentica di marcare e il suo diretto avversario segna

Milenkovic 4 Sbaglia movimenti in occasione del gol del vantaggio dell’Empoli, non è concentrato. Soffre tutti i duelli con gli attaccanti dell’Empoli, dormita clamorosa in occasione del secondo gol

Quarta 4,5 Ad inizio secondo tempo fa la scelta più sbagliata della sua gara, imbeccato in area di rigore, sceglie di non tirare di fare due tocchi in più. Era una grande occasione. Il secondo gol dell’Empoli nasce da una sua palla non controllata

Parisi 5,5 Si fa saltare in occasione del primo gol dell’Empoli, poi troppo pollo sul gol dello 0-2. Ingenuo.

Arthur 5 Gioca semplice ma la squadra intorno a lui non gira e le sue giocate elementari non fanno girare la squadra come dovrebbe. Lento e prevedibile

Duncan 6 Esce a metà del secondo tempo, non gioca una partita negativa. Veloce palla al piede e verticalizza appena ne ha la possibilità, potrebbe provare il tiro più spesso

Bonaventura 6 Predica nel deserto. Non gira nulla intorno a lui, cerca di trova un varco con giocate del suo livello ma non riesce ad incidete nemmeno lui

Nico Gonzalez 5 Si impegna e corre, sul più bello si perde. Emblematica la rabona in piena area di rigore. Inutile e fuori luogo, lo specchio della sua partita

Brekalo 4,5 Lento, impacciato, impreciso. Il suo primo tempo è un disastro, sbaglia quasi tutto quello che può sbagliare, compreso una palle che perde aprendo il contropiede all’Empoli

Nzola 4,5 Troppo timido, non fa i movimenti giusti e spesso è troppo fermo. Non cerca mai mai la palla o detta un passaggio. Inesistente

Sottil 5 Il primo pallone che tocca in area, al minuto 49, a porta vuota, la manda ai vecchi campini tirando al volo. Al minuto 61 altro pallone in piena area, ma invece di provare un tiro semplice cerca la mezza rovesciata. Anche questa in cielo.

Beltran 5,5 Doveva fare meglio di Nzola, ma anche lui pasticcia sempre. In totale ha 3 buoni palloni in area ma non riesce mai a concludere in porta

Mandragora 6 Muove la palla con velocità, può fare poco

