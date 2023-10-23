Rebecca Corsi: "Baldanzi in vetrina? Rimandiamo i discorsi a giugno, siamo orgogliosi di lui"

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, la vice presidente e amministratrice delegata dell'Empoli, Rebecca Corsi, ha così parlato prima del fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina: "I giova...

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, la vice presidente e amministratrice delegata dell'Empoli, Rebecca Corsi, ha così parlato prima del fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina: "I giovani crescono bene? Penso sia il valore aggiunto dell'Empoli come città e squadra. Lasciamo i giovani liberi di fare errori per maturare proprio attraverso questi".

Infine, su Baldanzi: "Non è l'unico giocatore di livello che abbiamo, siamo orgogliosi di lui e di tanti giovani. L'ambiente Empoli li fa essere concentrati sull'annata, rimandiamo i discorsi a giugno e facciamoli crescere con calma".

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