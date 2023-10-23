Italiano: "Non dobbiamo essere umorali, dobbiamo conoscere la nostra dimensione. Derby sono sempre complicati"

Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Empoli: "Classifica? Si guarda, sì, ma ho ripetuto cento volte ai ragazzi che mancano ancora trenta partite...

Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Empoli: "Classifica? Si guarda, sì, ma ho ripetuto cento volte ai ragazzi che mancano ancora trenta partite. Siamo partiti col piede giusto, oggi abbiamo un'altra partita importante, è un'altra opportunità per cercare di crescere e fare bene. Non si deve essere umorali, esaltandosi se si vince o disperarsi se si perde. Dobbiamo essere maturi e conoscere la nostra dimensione, sfruttando questo momento. Arriviamo da una grande vittoria e questo ci deve dare lo slancio anche oggi. Con l'Empoli è un derby e sono sempre partite complicate, sono ripartiti a fare punti e son sicuro che ci daranno filo da torcere. Dobbiamo dare il massimo per cercare di far nostra la partita".

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