FORMAZIONE FIORENTINA: NZOLA TITOLARE, QUARTA IN DIFESA, BREKALO SULL'ESTERNO
La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo contro l'Empoli alle ore 20.45 allo stadio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2023 19:38
Fiorentina che scende in campo nel posticipo serale del lunedi contro l'Empoli. Italiano deve fare a meno di Biraghi per colpa di una botta subita in nazionale e di Mina, ancora fuori. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Nico Gonzalez, Brekalo, Nzola
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